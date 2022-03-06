Роберт Шварцман

Если бы не политическая обстановка, тест-пилот «Феррари» мог получить отличный шанс на дебют в Ф-1. Но готовы ли в «Хаасе» поменять россиянина на россиянина, да к тому же связанного с «СМП Рейсинг» Бориса Ротенберга?