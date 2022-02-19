Как менялись болиды «Феррари» в Формуле-1: 1950-2022

Ferrari 375, 1951

Первая победа «Феррари» в Формуле-1. За рулём — Хосе Фройлан Гонсалес.

Ferrari 156, 1961

Знаменитая «акула». За рулём — Вольфганг фон Трипс.

Ferrari 312T, 1975

Ники Лауда на пути к первому чемпионству.

Ferrari 312T4, 1979

Этот болид принёс «Скудерии» последний титул перед кошмарной паузой в 21 год.

Ferrari F1-90

Ален Прост был близок к чемпионству, но даже он не привёл «Скудерию» к титулу.

F310B, 1997

Рори Бирн и Росс Браун начинают путь к техническому доминированию «Феррари».

Ferrari F2001

С этой машиной Михаэль Шумахер уверенно становится четырёхкратным чемпионом мира.

Ferrari F2007

Последняя «Феррари», на которой пилот команды (Кими Райкконен) взял титул в личном зачёте.

Ferrari F2012

Сомнительная на вид и по скорости машина чуть не привела Фернандо Алонсо к чемпионству.

Ferrari SF70H

Себастьян Феттель тоже был близок к победе, лидировал на экваторе сезона, но увы!

Ferrari F1-75, 2022

Посмотрим, окажется ли удачным инновационно-революционный болид Леклера и Сайнса.