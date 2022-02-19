Первая победа «Феррари» в Формуле-1. За рулём — Хосе Фройлан Гонсалес.
Знаменитая «акула». За рулём — Вольфганг фон Трипс.
Ники Лауда на пути к первому чемпионству.
Этот болид принёс «Скудерии» последний титул перед кошмарной паузой в 21 год.
Ален Прост был близок к чемпионству, но даже он не привёл «Скудерию» к титулу.
Рори Бирн и Росс Браун начинают путь к техническому доминированию «Феррари».
С этой машиной Михаэль Шумахер уверенно становится четырёхкратным чемпионом мира.
Последняя «Феррари», на которой пилот команды (Кими Райкконен) взял титул в личном зачёте.
Сомнительная на вид и по скорости машина чуть не привела Фернандо Алонсо к чемпионству.
Себастьян Феттель тоже был близок к победе, лидировал на экваторе сезона, но увы!
Посмотрим, окажется ли удачным инновационно-революционный болид Леклера и Сайнса.