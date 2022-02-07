В Париже прошли торги, организованные аукционным домом Bonhams, на которых ушли с молотка два транспортных средства, имевших отношение к 7-кратному чемпиону Формулы-1 Михаэлю Шумахеру.
Mercedes C63 AMG, на котором Михаэль и его семья ездили в 2010 году, не вызвал ожидаемой степени интереса у потенциальных покупателей и был продан за смехотворно низкую цену.
Mercedes-Benz C63 AMG Estate ушёл с молотка всего за € 27,6 тыс. Машина могла быть продана по такой же цене на обычном рынке подержанных автомобилей. На вторичке подобные модели продаются по цене от € 24-36 тыс. без известного предыдущего владельца.
Компания Mercedes подарила мощный автомобиль Шумахеру в качестве служебного транспортного средства в честь возвращения в «Серебряные стрелы» в 2010 году.
Шумахер, вероятно, получал удовольствие от вождения семейного автомобиля с 6.2-литровым V8 мощностью 457 л.с. Автомобиль разгоняется до 100 км/ч за 4,6 секунды. Максимальная скорость составляет 250 км/ч.
Цена нового автомобиля составляла € 73,4 тыс. В модели Шумахера были установлены дополнительные опции общей стоимостью € 20 тыс. Автомобиль проехал 151 894 км. Новым владельцем стал гражданин Швейцарии.
Другая машина, связанная с Шумахером, привлекла гораздо больше внимания.
Анонимный покупатель отдал € 138 тыс. за электромобиль Tesla Roadster, на котором Шумахер ездил на Гонке чемпионов 2010 года, проходившей в Дюссельдорфе (Михаэль и Себастьян Феттель выиграли Кубок наций в составе команды Германии).
Tesla Roadster — уникальная машина. Она особым образом переделана с учётом требований ROC, а на её заднем спойлере – автографы участников той гонки.