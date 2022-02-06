Чем сейчас занимаются 3 первых российских гонщика Формулы-1

Петров готов вернуться в гонки, а у Сироткина дома уже целый прайд мейн-кунов.

Виталий Петров

Спустя год после ухода из Ф-1 провёл сезон в DTM в составе «Мерседеса». Успехов на медленной машине не добился.

Петров присоединился к «СМП Рейсинг» и успешно выступал в WEC, пока программа не приняла решения уйти из гонок на выносливость.

В 2022-м году Петров намерен вернуться в гонки. Поговаривают, что речь идёт о РСКГ и выступлениях за заводскую команду «Лады».

Даниил Квят

После вторичного расставания с «Ред Булл» россиянин провёл сезон-2021 в роли резервного гонщика «Альпин».

В 2022 году функции Квята перейдут к Оскару Пиастри, а россиянин рассматривает разные варианты развития карьеры.

Ну а пока контракта нет, Даниил продолжает регулярно выкладывать видео и фото со своих занятий боксом.

Сергей Сироткин

После ухода из «Уильямса» провёл пару лет в роли резервиста «Рено», но не получил возможности хотя бы раз снова сесть за руль на Гран-при.

Сергей основал собственную картинговую академию и с головой ушёл в воспитание молодых картингистов и обучение азам взрослых.

Ну а в свободное от работы время Сергей воспитывает домашних питомцев: с недавнего времени у него с женой уже не один, а сразу три мейн-куна.