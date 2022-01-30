Увидим ли мы на тестах в Барселоне болиды всех 10 команд?
Слухи гласят о проблемах у четырёх коллективов. Например, «Астон Мартин» так долго переделывал новую машину, что уже просто не успеет её подготовить к испытаниям 23-25 февраля.
Слова инсайдера: «Если авто окажется готовым к первым тестам в Барселоне, все будут так удивлены, что можно будет услышать приветствие из космоса».
Насчёт «Альпин» ещё давно появился слух, что в Барселоне поедет болид-мул с новым двигателем. А новую машину подготовят лишь к Бахрейну (10-12 марта).
Презентация «Альпин» запланирована на 21 февраля, «Астон Мартин» — на 10 февраля. Но там могут просто показать рендеры или базовую версию без внутренних узлов.
Свежий слух от «Ред Булл»: болид RB18 не прошёл обязательные краш-тесты. Без них участие в испытаниях запрещено.
В «Ред Булл» заверили, что откладывают объявление о дате презентации не из-за проблем с машиной, а по причине затянувшихся переговоров со спонсорами.
Проблемы и у главного соперника «Ред Булл»: болид «Мерседеса» пока тоже не прошёл краш-тесты! Конкретно — боковой.
Немцы тоже заверяют: всё штатно, просто, как и Ньюи, они попробовали слишком экстремальное решение. Между тем до тестов уже всего три с небольшим недели…