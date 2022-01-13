10 гонщиков, которые могли бы заменить Льюиса Хэмилтона

Валттери Боттас

Самый простой для адаптации вариант — но как отнесётся «Альфа Ромео» к потере нового лидера команды?

Ник де Врис

Резервист «Мерседеса», чемпион Формулы-Е — но вообще без опыта в Ф-1. Рискованно.

Стоффель Вандорн

Ещё один резервист «Мерседеса». Но достаточно ли верят в пилота, разгромленного в своё время Алонсо?

Нико Хюлькенберг

Опытный гонщик, ещё и немец. Но год без практики и вообще жутко невезучий.

Пьер Гасли

Француз провёл два отличных сезона и мечтает о топ-команде. Вот только ещё год все права на него у «Ред Булл».

Эстебан Окон

Воспитанник «Мерседеса», но у Окона долгосрочный контракт с «Альпин». С другой стороны, уже есть готовая замена в лице Пиастри.

Фернандо Алонсо

В «Альпин» Нандо может не дождаться чемпионской техники. А французы освободили бы вакансию для Пиастри.

Себастьян Феттель

Многократный чемпион, немец, ещё и выступает за дружественный «Мерседесу» «Астон Мартин». Чем не вариант? А «Астон» возьмёт Халка.

Даниэль Риккардо

После разгрома от Норриса с удовольствием попробовал бы себя в новой команде. Вот только есть ли у «Макларена» адекватная замена?

Нико Росберг

Немец в своё время сбежал в том числе от борьбы с Льюисом — почему бы не вернуться на сезон, когда Хэмилтона больше нет?