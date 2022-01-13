Самый простой для адаптации вариант — но как отнесётся «Альфа Ромео» к потере нового лидера команды?
Резервист «Мерседеса», чемпион Формулы-Е — но вообще без опыта в Ф-1. Рискованно.
Ещё один резервист «Мерседеса». Но достаточно ли верят в пилота, разгромленного в своё время Алонсо?
Опытный гонщик, ещё и немец. Но год без практики и вообще жутко невезучий.
Француз провёл два отличных сезона и мечтает о топ-команде. Вот только ещё год все права на него у «Ред Булл».
Воспитанник «Мерседеса», но у Окона долгосрочный контракт с «Альпин». С другой стороны, уже есть готовая замена в лице Пиастри.
В «Альпин» Нандо может не дождаться чемпионской техники. А французы освободили бы вакансию для Пиастри.
Многократный чемпион, немец, ещё и выступает за дружественный «Мерседесу» «Астон Мартин». Чем не вариант? А «Астон» возьмёт Халка.
После разгрома от Норриса с удовольствием попробовал бы себя в новой команде. Вот только есть ли у «Макларена» адекватная замена?
Немец в своё время сбежал в том числе от борьбы с Льюисом — почему бы не вернуться на сезон, когда Хэмилтона больше нет?