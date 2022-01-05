Семикратный чемпион Формулы 1 Льюис Хэмилтон продал свой именной суперкар Pagani Zonda 760 LH.
Хэмилтон расстался с машиной по этическим соображениям, поскольку в будущем стремится ездить только на электромобилях.
Хэмилтон продал автомобиль за £ 8,5 млн (873 млн рублей), хотя семь лет назад приобрёл его за £ 1,6 млн.
В мире всего 5 именных 760-х. Хэмилтон за 7 лет на своём проехал менее 1000 км.
Перед Гран-при Бразилии — 2015 Хэмилтон попал в аварию и разбил свой автомобиль в Монако. По словам британца, потеря управления была связана с недосыпом после бурной вечеринки.
В 2019-м Льюис хотел покатать на авто своего друга Оделла Бекхэма, звезду американского футбола. Машина просто не завелась.
«Водить её просто ужасно! Она звучит лучше всех моих машин, но управление там худшее. Автоматическая версия вообще управлялась хуже «Смарта», — заявил Хэмилтон.
В декабре Хэмилтон продал неиспользуемый пентхаус в Нью-Йорке за $ 50 млн — на $ 10 млн больше цены, по которой приобретал. Теперь выгодно избавился от суперкара, который не особо ценил.