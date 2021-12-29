Слова Коринны Шумахер, жены Михаэля

«Нам всем не хватает Михаэля, но на самом деле он здесь, с нами. Он стал другим, но он здесь, и это придает нам сил. Мы вместе. Мы живём вместе в доме, проводим терапию».