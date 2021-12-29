29 декабря 2013 года Шумахер катался на лыжах со своим 14-летним сыном Миком на курорте Мерибель во французских Альпах. Произошёл несчастный случай — гонщик упал и ударился головой.
Шумахер пережил искусственную кому и перенёс операцию. Врачи спасли жизнь Михаэлю, но вернуть его в нормальное состояние не получается из-за повреждения мозга.
В сентябре 2014 года Шумахер вернулся домой из швейцарской клиники после выхода из комы. С тех пор достоверной информации из надёжных источников о состоянии Михаэля практически нет.
«Он не разговаривает, он общается глазами. К нему допускаются только три человека. Они переехали в Испанию, и его жена обустроила госпиталь дома», – заявила Элизабетта Грегорачи.
«Я часто вижусь с Михаэлем, навещаю его один-два раза в месяц. Он продолжает бороться. Михаэль окружён заботливыми, любящими людьми. Он находится в комфортных условиях и следит за карьерой сына».
«После инцидента, этого опыта, этих моментов гоночной карьеры, которые, как я полагаю, многие делят с родителями, больше нет – либо они присутствуют в меньшей степени. Это несправедливо».
«Нам всем не хватает Михаэля, но на самом деле он здесь, с нами. Он стал другим, но он здесь, и это придает нам сил. Мы вместе. Мы живём вместе в доме, проводим терапию».
«Мы делаем всё возможное, чтобы Михаэлю стало лучше. Мы стараемся держаться вместе, как одна семья – как хотел бы и как по-прежнему хочет Михаэль. И жизнь продолжается», – сказала Коринна.
«Он в вегетативном состоянии. Проснулся, но не отвечает. Дышит, сердце бьётся. Может сидеть и делать маленькие шаги с помощью посторонних, но не более. Не думаю, что он станет таким, как до аварии».
Ридерер считает, что врачи слишком долго тянули с первой операцией, и это отрицательно сказалось на состоянии Шумахера.
«За последние 20 лет наука добилась прогресса по лечению стволовыми клетками. Но мы всё ещё мало знаем о человеческом мозге. Мы не можем сказать, какие результаты это лечение принесёт».
Остаётся надеяться на чудеса медицины, но поводов для оптимизма пока, к сожалению, нет.