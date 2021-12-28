Льюис Хэмилтон словно пропал после Гран-при Абу-Даби Ф-1: ни одной цитаты, ни одного поста в соцсетях. Что это значит?
Босс «Мерседеса» Тото Вольф предположил, что Льюис может уйти из Ф-1 после «украденного» титула.
Тото Вольф: «Льюис молчит, потому что ему просто не хватает слов».
На фоне продолжающегося молчания Хэмилтон отписался от всех в «Инстаграме».
Брат Льюиса Николас: «У Льюиса всё хорошо. Он просто решил немного отдохнуть от социальных сетей».
Согласно контракту с «Мерседесом», Хэмилтон обязан выступать за него в ближайшие два сезона — до конца 2023 года.
Если Льюис всё-таки уйдёт, то варианты у «Мерседеса» найдутся: Боттас, Хюлькенберг, Окон (у «Альпин» уже есть Пиастри).
Хельмут Марко не верит в уход главного соперника «Ред Булл»: «Льюис сделает всё, чтобы забрать восьмой титул. Он всё ещё слишком хорош, чтобы остановиться».
Время на молчание (и на решение, если вдруг правда есть сомнения) у Хэмилтона ещё есть: тесты Ф-1 запланированы на конец февраля.