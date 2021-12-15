Макс впервые сел за руль карта в четыре с половиной года. А в два уже катался на квадроцикле!
Когда Ферстаппен проиграл чемпионат мира по картингу, отец Йос вспылил и высадил его на заправке. Правда, позади ехала мама Макса.
Ферстаппен один раз принял участие в Гран-при Макао. После аварии в квалификационной гонке он прорвался в основной с 24-го места на 7-е.
От дебюта Макса в гонках с открытыми колёсами до контракта с командой Ф-1 прошло всего 8 месяцев!
Первую тренировку в Ф-1 Макс провёл, когда ему только-только исполнилось 17 — спустя три дня после дня рождения.
На момент дебюта в Формуле-1 у Ферстаппена не было водительских прав: таким юнцам их в Нидерландах не выдают.
После объявления о контракте Ферстаппена ФИА ввела поправки, запрещающие выступать в Ф-1 пилотам младше 18 лет.
Ферстаппен — самый молодой лидер гонки Ф-1, самый молодой обладатель подиума и победитель Гран-при.
Также Максу принадлежат рекорды как самому молодому дебютанту Ф-1, самому молодому обладателю очков и автору быстрейшего круга.
В 2021 году Ферстаппен установил ещё один рекорд Формулы-1. 18 подиумов за сезон — лучший результат в истории чемпионата!
По неофициальным данным, состояние Ферстаппена сейчас превышает $ 60 млн. Ежегодная зарплата в «Ред Булл» — $ 25 млн.