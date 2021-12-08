12 декабря состоится Гран-при Абу-Даби — последняя гонка сезона Формулы-1. Макс Ферстаппен и Льюис Хэмилтон имеют равное количество очков — по 369,5.
Ферстаппен выиграл на одну гонку в сезоне больше, чем Хэмилтон. Это значит, что при обоюдном сходе Макс станет чемпионом. Таран болида Льюиса — секретный план «Ред Булл»?
Отношения между руководителем «Мерседеса» Тото Вольфом и его коллегами из «Ред Булл» накалены до предела. Ни о каком «джентльменском соперничестве» речь не идёт.
Советник «Ред Булл» Хельмут Марко заявил, что ФИА относится к его команде и «Мерседесу» по-разному. Марко и его партнёры затаили явную обиду.
Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер заявил, что команда хочет добыть победу на трассе, а не в комнате стюардов или гравийной ловушке.
Однако это лишь слова. Было бы странно, если бы Хорнер публично признал, что «Ред Булл» планирует таранить болид Хэмилтона. Другое дело, что за кулисами подобный план может как минимум обсуждаться.
Месяц назад после Гран-при Мексики Ферстаппен опережал Хэмилтона на 19 очков. Казалось, что судьба титула решена. Однако болид Льюиса словно «прокачали» и сделали «читерским».
Хэмилтон ликвидировал всё отставание за три гонки (Бразилия, Катар, Саудовская Аравия). Ферстаппен просто не успевает за болидом Льюиса, что вынуждает думать о радикальных мерах.
Вероятно, сам Макс не станет таранить Льюиса. Такое чемпионство чревато репутационными потерями на годы вперёд. Да и умышленная провокация аварии может закончиться наказанием и потерей титула.
Однако Льюису определённо следует быть внимательным, когда рядом с ним находятся второй пилот «Ред Булл» Серхио Перес, а также представители «Альфа Таури» («дочки» «Ред Булл») Юки Цунода и Пьер Гасли.