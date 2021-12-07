7-кратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон продал дом в Нью-Йорке за $ 50 млн (3,7 млрд рублей).
Хэмилтон купил холостяцкий пентхаус в центре города за $ 40,7 млн в 2019 году.
Интересно, что Льюис даже не жил в своём роскошном объекте недвижимости. Но получил неплохую прибыль за счёт продажи — $ 9,3 млн.
Хэмилтон осуществил самую дорогую сделку по продаже недвижимости в центре Нью-Йорка за год. Ранее лидером было здание, где умер актёр Хит Леджер, проданное за $ 49 млн.
Пентхаус занимает три этажа.
На объекте площадью 825 квадратных метров есть пять спален, шесть ванных комнат, бассейн, библиотека, огромная терраса, тренажёрные залы, кухня для шеф-повара и прочие необходимые удобства.
Хэмилтон осуществил грамотный ход на рынке недвижимости, продав неиспользуемый актив заметно дороже цены, по которой он был приобретён.
316 квадратных метров — свободное пространство с роскошными видами.
Ежемесячные общие расходы на содержание пентхауса составляют $ 18 360.
Имя покупателя не называется. СМИ допускают, что это могут быть миллиардеры Джефф Безос или Билл Гейтс.
Льюис владеет ещё одним холостяцким пентхаусом на соседней улице, где проживают такие знаменитости, как супермодель Жизель Бюндхен и легенда американского футбола Том Брэди.