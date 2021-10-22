Смотрим сразу 10 шикарных спецшлемов к Гран-при США Формулы-1!
Финн вдохновился вывесками на улицах Остина — получилось ярко.
У монегаска «спонсорская» ливрея в честь его часового спонсора, которому исполнилось 20 лет.
Австралиец посвятил шлем своему кумиру — легенде NASCAR Дейлу Эрнхардту-старшему.
У пилота «Макларена» всё просто: посвятил шлем Америке в целом.
Будущий пилот «Мерседеса» поступил креативнее и стал техасским шерифом.
Немец тоже вдохновился американской темой и заодно «состарил» шлем.
Испанец выразил поддержку пострадавшим от извержения вулкана Кумбре-Вьеха на острове Пальма.
У канадца «космический» шлем, чей дизайн победил в голосовании болельщиков.
Японец планировал использовать «осенний» дизайн на домашнем Гран-при, но и в Остине шлем смотрится здорово.
Россиянин добавил символы техасских ковбоев — усы и подкову.
Дополнительно шлем пилота «Хааса» украшен «змеиной кожей» — в честь местных гремучих змей.
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