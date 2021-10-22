Смотрим сразу 10 шикарных спецшлемов к Гран-при США Формулы-1!

Валттери Боттас

Финн вдохновился вывесками на улицах Остина — получилось ярко.

Шарль Леклер

У монегаска «спонсорская» ливрея в честь его часового спонсора, которому исполнилось 20 лет.

Даниэль Риккардо

Австралиец посвятил шлем своему кумиру — легенде NASCAR Дейлу Эрнхардту-старшему.

Ландо Норрис

У пилота «Макларена» всё просто: посвятил шлем Америке в целом.

Джордж Расселл

Будущий пилот «Мерседеса» поступил креативнее и стал техасским шерифом.

Мик Шумахер

Немец тоже вдохновился американской темой и заодно «состарил» шлем.

Фернандо Алонсо

Испанец выразил поддержку пострадавшим от извержения вулкана Кумбре-Вьеха на острове Пальма.

Лэнс Стролл

У канадца «космический» шлем, чей дизайн победил в голосовании болельщиков.

Юки Цунода

Японец планировал использовать «осенний» дизайн на домашнем Гран-при, но и в Остине шлем смотрится здорово.

Никита Мазепин

Россиянин добавил символы техасских ковбоев — усы и подкову.

Никита Мазепин

Дополнительно шлем пилота «Хааса» украшен «змеиной кожей» — в честь местных гремучих змей.

Всё!

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