7 роскошных постеров к Гран-при России Формулы-1

Красивое…

В «Альпин» сразу напомнили, где пройдёт гонка.

Французы создали сразу два постера, не забыв про олимпийский факел.

Дизайнеры «Альфа Таури» так увлеклись смесью кириллицы и английского алфавита, что изобрели GRAИD PRIX RЦSSIДИ.

У «Макларена» акцент на своих пилотах и шрифте, а не на трассе.

В «Мерседесе» умудрились отправить на олимпийский факел целый «Гелендваген».

Снова RЦSSIДИ — на сей раз от «Альфа Ромео». И, конечно же, матрёшки!

У «Феррари», по сравнению с коллегами, более лакончиный вариант.