7 роскошных постеров к Гран-при России Формулы-1

Красивое…
В «Альпин» сразу напомнили, где пройдёт гонка.
Французы создали сразу два постера, не забыв про олимпийский факел.
Дизайнеры «Альфа Таури» так увлеклись смесью кириллицы и английского алфавита, что изобрели GRAИD PRIX RЦSSIДИ.
У «Макларена» акцент на своих пилотах и шрифте, а не на трассе.
В «Мерседесе» умудрились отправить на олимпийский факел целый «Гелендваген».
Снова RЦSSIДИ — на сей раз от «Альфа Ромео». И, конечно же, матрёшки!
У «Феррари», по сравнению с коллегами, более лакончиный вариант.