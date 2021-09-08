Других соперников у пилотов «Хааса» нет, так что цепляются друг к другу…
Мик жёстко атаковал Никиту на первом круге, по сути, оставив решение за Мазепиным — авария или пропуск напарника.
Жесточайшая борьба на финише: отстаивая 13-е место, Никита чуть не отправил Мика в стену.
Во время борьбы на первом круге Мазепин вынудил Шумахера проехаться по обочине. Мик назвал напарника эгоистом.
Мазепин задел Шумахера на старте спринта, но больше пострадал сам, отправившись в разворот.
Мик обогнал Никиту на прогревочном круге, хотя именно россиянин должен был начинать попытку первым.
В воскресенье Никита «отомстил», жёстко отбив атаку напарника на прямой и, вероятно, сломав Мику переднее крыло. Чего ждать дальше?