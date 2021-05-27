Из-за конфликта с ФИА в 1964-м «Феррари» провела два Гран-при под названием North American Racing Team и с синей ливреей.
В честь новых «Мальборо Лайтс» «Макларены» вышли на старт Гран-при Португалии — 86 в жёлто-белой ливрее.
После терактов 11 сентября «Феррари» убрала на Гран-при Италии все спонсорские логотипы и раскрасила нос в чёрный цвет.
На практике ГП Китая — 2004 «БАР» Энтони Дэвидсона был раскрашен в «звёздные» цвета табачной марки 555.
В том же году Дэвидсон провёл ещё одну тренировку с необычной ливреей — на сей раз, граффити.
Гран-при Монако — 2005 памятен коллаборацией «Ред Булл» со «Звёздными войнами».
Дэвид Култхард попрощался с Ф-1 на ГП Бразилии — 2008 с помощью белой «благотворительной» ливреи. Шотландца выбили уже на старте.
В честь 200-го этапа в Ф-1 «Мерседес» облачился в белую ливрею. Гран-при Германии — 2019 кончился провалом: Боттас разбил машину, Хэмилтон еле-еле стал девятым.
«Феррари» использовала бордовый цвет на своём 1000-м Гран-при в Муджелло. Леклер бодро начал, но откатился на 8-е место.
В честь давнего сотрудничества с Gulf «Макларен» использовал в Монако оранжево-голубую ливрею. И попал на подиум!