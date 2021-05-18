BR03 — новый российский гоночный болид

Его представили в Сколкове.

В центре внимания — создатель программы «СМП Рейсинг» Борис Ротенберг. Проект новой машины утвердил именно он.

На презентации были почти все пилоты программы, включая экс-гонщика Ф-1 Виталия Петрова.

BR03 официально показывают публике!

Михаил Алёшин активно участвовал в создании нового автомобиля. На презентации он «порычал» мотором V6.

Рулевое колесо BR03.

Тимати стал одним из гостей презентации.

В необычно просторном для гоночных машин кокпите посидела и Валерия.

Гоночный дебют BR03 должен состояться уже в сентябре 2021 года.